Это не С-400: в США объяснили провал "Пэтриота"

Система не смогла защитить нефтяные объекты от атаки дронов

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские комплексы ПВО Patriot не смогли отразить воздушную атаку хуситов на нефтяные объекты в субботу. По его словам, они "работают с переменным успехом".

"Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели", – добавил Помпео.

Стоит отметить, что хуситы использовали беспилотники "Касеф" и "Саммад-3" и аппараты других типов как ложные цели. При этом дроны были запущены с трех разных позиций.

Кроме того, по данным Минобороны Саудовской Аравии, было выпущено семь крылатых ракет, то есть атака была тщательно спланирована и грамотно выполнена.

Что касается Patriot, то этот комплекс предназначен для уничтожения самолетов, баллистических целей и тактических ракет меньшей и средней дальности. Небольшие БПЛА – это не из профиль, равно как и крылатые ракеты. В российской системе ПВО скорее были бы задействованы "Панцирь-С1".

Как пишет "Царьград", кроме Patriot нефтяные объекты должны были защищать три артиллерийские 35–мм установки Oerlikon GDF в составе комплексов Skyguard и одна установка Shahine – экспортная версия французского ЗРК малой дальности Crotale. По идее, именно они должны были работать по беспилотникам.



Сенатор Алексей Пушков уже прокомментировал в Twitter заявление Помпео. Ему показалась крайне странной работа комплекса с переменным успехом.

"Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают "с переменным успехом". После этой истории альтернативы нашим С-400 нет", – написал Пушков.

Ранее Владимир Путин уже предлагал Эр-Рияду купить российские комплексы С-300 или С-400.