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Это не С-400: в США объяснили провал "Пэтриота"

Это не С-400: в США объяснили провал
Фото: commons.wikimedia.org
Система не смогла защитить нефтяные объекты от атаки дронов

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские комплексы ПВО Patriot не смогли отразить воздушную атаку хуситов на нефтяные объекты в субботу. По его словам, они "работают с переменным успехом".

"Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели", – добавил Помпео.

Стоит отметить, что хуситы использовали беспилотники "Касеф" и "Саммад-3" и аппараты других типов как ложные цели. При этом дроны были запущены с трех разных позиций.

Кроме того, по данным Минобороны Саудовской Аравии, было выпущено семь крылатых ракет, то есть атака была тщательно спланирована и грамотно выполнена.

Что касается Patriot, то этот комплекс предназначен для уничтожения самолетов, баллистических целей и тактических ракет меньшей и средней дальности. Небольшие БПЛА – это не из профиль, равно как и крылатые ракеты. В российской системе ПВО скорее были бы задействованы "Панцирь-С1".

Фото: commons.wikimedia.orgКак пишет "Царьград", кроме Patriot нефтяные объекты должны были защищать три артиллерийские 35–мм установки Oerlikon GDF в составе комплексов Skyguard и одна установка Shahine – экспортная версия французского ЗРК малой дальности Crotale. По идее, именно они должны были работать по беспилотникам.

Сенатор Алексей Пушков уже прокомментировал в Twitter заявление Помпео. Ему показалась крайне странной работа комплекса с переменным успехом.

"Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда: вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают "с переменным успехом". После этой истории альтернативы нашим С-400 нет", – написал Пушков.

Ранее Владимир Путин уже предлагал Эр-Рияду купить российские комплексы С-300 или С-400.

Александр ИЛЬИН
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