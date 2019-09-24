Сергей Князев подал в отставку

Словами о своем решении руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев закончил брифинг. сообщил, что подал в отставку.

При этом главный правоохранитель страны отметил, что не стал медлить. Он заявил, что "только что" вышел от министра, которому положил на стол заявление об уходе.

"Время пришло. Честь имею",

– отрапортовал Князев, передает "Громадське".

