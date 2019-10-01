В США позавидовали, что у России есть такие сильные бойцы

Британские журналисты опубликовали статью с фотографиями российского спецназа ФСИН, преодолевающего полосу препятствий. В материале говорится о том, как бойцы проходят испытания на право ношения крапового берета.

На фото мужчины, с ног до головы измазанные в грязи и с разбитыми в кровь деснами, вызвали восхищение у иностранцев, передает "Царьград". Публикацию в The Daily Mail стали активно комментировать пользователи Сети, некоторые читатели даже предложили перенять российский опыт проведения подобных испытаний:

"Это должно служить напоминанием для всех: не трогайте Россию!", "Сотрудники ФСИН России могут быть жестче, чем солдаты половины армий в ЕС", "Русские сильны", "Представьте это в Америке. Судебные иски за слишком жесткие, гендерно-неравные испытания, а тем, кто не хочет пачкаться, давали бы специальный проход. Неудивительно, что русские смеются над нами".

Испытания прошли 27 сентября в Мордовии. За право обладания высшим знаком доблести сотрудников спецподразделений соревновались 85 бойцов из 38 регионов России.

