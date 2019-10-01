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США разместили ракеты в Польше

Удар в бок: США разместили ракеты в Польше
Фото:flickr.com/usnavy
Система ПРО сделает российские "Тополи" бесполезными

В Польше, рядом с поселком Редзиково, завершается строительство комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, который вызывает огромную тревогу в России.

О том, что работа близится к завершению, пишет американский специализированный журнал Defense Blog. По данным издания, объект уже проинспектировал глава агентства по противоракетной обороне США – вице-адмирал ВМС США Джон Хилл. В частности, он осмотрел многоцелевой жилой комплекс и пункт управления Aegis.

В Редзиково разместят противоракеты SM-3, которые могут перехватывать баллистические ракеты на высоте до 500 км. Наземные базы Aegis в Польше, Румынии, а также на четырех эсминцах ВМС США в Испании представляют собой единую систему ПРО для защиты от России.

Заявления о том, что американские установки могут вести огонь не только противоракетами, но и "Томагавками", которые также привезут в Польшу и Румынию, скорее относятся к политике. Но факт, что комплексы ПРО серьезно снижают эффективность российских РВСН – это факт. Отчасти поэтому Москва развивает гиперзвуковое оружие, в том числе, возмездия, вроде "Буревестника" и "Посейдона".

Александр ИЛЬИН
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