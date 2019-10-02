В США назвали Ан-225 "Мрия" российским самолетом

"Украинской мечте" подрезали крылья

Американский журнал The National Interest назвал в свое статье Ан-225 "Мрия" российским самолетом, в то время как в Киеве считают легендарный транспортник полностью украинским.

На деле это советская машина, ставшая по мнению NI "жертвой гигантизма", когда конструкторы стремились создать все самое большое. СССР произвел только один такой самолет. Второй, недостроенный экземпляр, покоится на складе и возможно, будет продан Китаю.

Всего же на Киевском механическом заводе планировалось построить еще три самолета, но после 1991 года стало ясно, что этим планам не суждено сбыться.

Тем не менее, единственный Ан-225 успел прославиться на весь мир, транспортируя "на спине" шаттл "Буран". До сих пор гигантская машина периодически берет на борт турбины, генераторы и другую технику, которая по габаритам не проходит ни на на один борт, кроме Ан-225.

Из-за того, что самолет очень большой, летчикам пришлось научиться некоторым приемам. Например, перед посадкой "Мрия" выполняет так называемый "танец слона", когда нос корабля опускается вниз, чтобы облегчить размещение груза.

Как считает NI, у такого большого самолета нет будущего, так как сегодня нужны экономичные пассажирские и грузовые самолеты с относительно небольшим расходом топлива. Об Ан-225 такого не скажешь. Но с другой стороны, возможности у него уникальные.