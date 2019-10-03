B-2 превзошел авианосец в убийственной мощи

Количество ядерных бомб самолета просто зашкаливает

Россия модеренизирует свой ракетоносцы Ту-160М и Ту-22М, вооружая их новейшими крылатыми и даже гиперзвуковыми ракетами, вроде "Кинжала". Однако все это может не понадобиться, если США отправит выполнять зловещую миссию свои бомбардировщики В-2. Чтобы не говорили о постепенном устаревании стелс-технологий, пока они работают. Если даже радары российских ПВО и другие системы засекут большую часть "Спиритов", США будут достаточно, если один самолет сбросит все свои бомбы.

Фотографии B-2 c разложенными боеприпасами давно облетели весь мир. Бомбардировщик забит бомбами, словно бочка с селедкой и обладает какой-то запредельной разрушительной мощью. Достаточно назвать шестнадцать В61-7 с зарядом мощностью до 340 килотонн, четыре противобункерных В-61-11 и шестнадцать В83-1 с зарядом мощности до 1,2 мегатонны. Можно представить, что будет, если бомбардировщик сбросит эти бомбы на город – он просто будет уничтожен.

Генерал-лейенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула уверяет, что один В-2 может нанести такой же удар, как авианосец с его истребителями. При этом операция потребует на неколько порядков меньше персонала и средств.

В-2 доказал свою эффективность, когда в 1999 году бомбил Югославию, когда уничтожил иракские комплексы ПВО в 2003-м и разбомбил ливийский истребители в 2011-м. Все атаки были совершены пилотами, которых обучили специальной стелс-тактике. Авионика В-2 постоянно модернизировалась и обновляется до сих пор. Самолеты защищены от РЭБ и способны обнаруживать сигналы радаров с земли.





Пилоты тренируются каждый день и готовы к боевому вылету в любой момент. Главная задача летчика В-2 сегодня – летать на огромные расстояния и при этом постоянно погружать новые данные и обновлять базу данных. Новичок, прежде чем впервые подняться в небо, два месяца "летает" на тренажере. На самолете есть авиапилот, как на гражданском авиалайнере. У летчиков нет кроватей и холодильника, сзади есть небольшое пространство, вроде "лежанки" дальнобойщика.



Как рассказывает пилот Никола Полидор в интервью Warrior, иногда летчики приносят надувные матрасы, но для высоких пилотов они не подходят. Полет может продолжаться до 40 часов.