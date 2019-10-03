"Солнцепек" превзошел напалм в смертоносности

В СМИ восхищаются способностью ТОС-1А убивать и калечить

Американцы признали российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" более смертоносной, чем бомбардировку напалмом.

Как пишет The National Interest, горящий напалм растекался по большой площади, но термобарические снаряды ТОС-1 поджигают сам воздух, поэтому спрятаться от этого убийственного огня просто невозможно. Газообразное облако проникает в пещеры, подвалы, траншеи, куда угодно. Смертельные ожоги возникают в радиусе 200 – 300 метров.

Огромное давление, которое образуется из-за внезапного сгорания воздуха еще опаснее. Оно калечит людей в бронежилетах, превращая их в мешки с костями. Только дьявол мог изобрести такое оружие. Давление, которое создается в результате взрыва снаряда равно примерно 200 кг на квадратный дюйм. Большинство обычных бомб создают в два раза меньшее давление.

США первыми применили термобарические заряды во Вьетнаме. Бомбы сбросили, чтобы расчистить посадку для вертолетов, а затем применили в наступательных целях. В 2002 г. термобарическими ракетами пытались "выкурить" из пещер Усаму Бен Ладена.

СССР впервые применил это оружие в 1969 г. в пограничном конфликте с Китаем на острове Даманском. Тогда впервые были применены БМ-21 "Град", которые просто деморализовали китайцев. Но до ТОС-1 "Граду" далеко. А модернизированная ТОС-1А ведет огонь на 6 км, что позволяет подавить противотанковые средства.

ТОС-1 применялась в Афганистане, Чечне и используется сейчас в Сирии. США оставили термобарические заряды в авиационных боеприпасах.

Главный вопрос, которые сейчас беспокоит военных экспертов, стоит ли запретить термобарические снаряды как бесчеловечное оружие. США давно работают над тем, чтобы сделать боеприпасы максимально точными, но при этом оставляют на складах огромное количество оружия массового уничтожения.

Как и напалм, кассетные боеприпасы, фосфорные бомбы не щадят никого. И, пока между Россией и США продолжается в очередной раз начатая гонка вооружений, страны не избавятся от своего самого страшного оружия. А в СМИ и дальше будут с восхищением рассказывать о "Солнцепеке", который превращает в горящий ад несколько футбольных полей.