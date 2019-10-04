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В США жестко ответили на критику Patriot

В США жестко ответили на критику Patriot
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Российская система не смогла бы сработать лучше

Российская зенитно-ракетная система С-400, как и американский "Пэтриот", не смогла бы справиться с атакой хуситов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. 

Об этом пишет бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, а ныне сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи. По его словам, обе системы не предназначены для поражения низколетящих целей. Заявления о неэффективности "Пэтриот" он попросту назвал чепухой.

"Только разнообразные, многоуровневые и интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны могут бороться с любыми типами атак", – сообщил Буччи, в общем-то, прописную истину.

До этого, когда крылатые ракеты и дроны преодолели систему ПВО Саудовской Аравии, сенатор Алексей Пушков написал в своем твиттере, что "после этой истории альтернативы нашим С-400 нет".

Западные специалисты склоняются к тому, что расчеты зенитных комплексов сработали не лучшим образом. Дальнобойный "Пэтриот", разумеется, не мог быть задействован, и претензии следует предъявлять расчетам 35–мм установки Oerlikon GDF в составе комплексов Skyguard и зенитчикам Shahine (экспортная версия французского ЗРК малой дальности Crotale). Они и должны были работать по беспилотникам и крылатым ракетам, которые летят слишком низко для С-400 и "Пэтриот".

Александр ИЛЬИН
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