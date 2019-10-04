F-35 среди вертолетов: США построили сверхмашину

Винтокрылый стелс должен был наказать русских

Весь мир знает F-35 как безумно дорогой проект, который все-таки был реализован. США продвигают истребитель как наиболее совершенный самолет этого класса из когда-либо созданных человеком. Вашингтон продает его европейским партнерам по НАТО, Японии, Израилю. F-35 сильно повезло. Не все знают, но в США готовился другой проект – стелс-вертолет RAH-66 Comanche, на который было потрачено свыше $7 млрд. Машина могла оставить далеко позади российские "Аллигаторы" и "Черные акулы".

Вертолет разрабатывался 22 года, было построено два летных прототипа, после чего программу неожиданно свернули.

Идея винтокрылого стелса возникла в 80-х годах, когда в Пентагоне хотели заменить вертолет OH-58 Kiowa и OH-6 Cayuse, которые были сделаны на базе гражданских машин. В Пентагоне хотели получить совершенный разведчик с элементами ударного вертолета, вооруженный мини-пушками или даже ракетами Hellfite или TOW, чтобы уничтожать танки противника.

Уже тогда появилась задача обмануть советские зенитно-ракетные комплексы, которые были крайне опасны для вертолетов. В 1988 году "Боинг" и "Сикорский" создали футуристический проект штурмового вертолета-разведчика RAH-66.

Пентагон сразу выделил $2,6 млрд на разработку. Планировалось сделать 1200 машин при заказе на $34 млрд. Каждый вертолет должен был обойтись в $28 млн, как "недорогой" истребитель.

Прототипы были сделаны из композитных материалов, формы сделали сглаженными специально для уменьшения ЭПР, а на обшивку нанесли радиопоглощающее покрытие, как на F-22. Как показали испытания, экипажу на RAH-66 удалось приблизиться к зоне атаки в четыре раза ближе, чем на обычном вертолете. Горячий выхлоп вертолета, который выдает машину радаре, охлаждался специальным вентилятором. Использовалась специальная краска, которая подавляла инфракрасный сигнал. Пять загнутых вниз лопастей производили вдвое меньший шум, чем обычный вертолет.

Экипаж защищала кевларовая и графитовая броня, выдерживающая попадание 23-мм снарядов. У вертолетчиков были прицелы, встроенные в шлемы, как у пилотов истребителей. Вертолет нес до шести противотанковых ракет Hellfire во внутренних отсеках. Шасси и пушка XM301 также убирались, чтобы вертолет был незаметен на радарах. RAH-66 использовал инфракрасный датчик дальнего обнаружения, а затем осуществлял лазерное наведение. Так он должен был обнаруживать Ка-50 и Ка-52.

В 1991 году Советский Союз прекратил свое существование. В то время в Пентагоне не подозревали, что "Россия поднимется с колен", и праздновали победу. На RAH-66 стали давать меньше денег. Тем не менее, в 1996 первый прототип совершил полет, а через три года и второй.



Но, как в случае с F-35, развитие проекта и работа над ошибками потребовали дальнейших инвестиций. Обнаружились проблемы с весом: вертолет оказался тяжелее запланированного, программное обеспечение барахлило, а радиопоглощающее покрытие слезало после дождя. В результате в Пентагоне решили снизить количество закупаемых машин до 650 штук, в в 2004 году от вертолета отказались вообще.

По мнению The National Interest, если бы проект довели до конца, получился бы вертолет совершенно другого поколения, на голову выше существующих машин. RAH-66 очень пригодился бы для сдерживания России, так как непременно стал бы настоящим "убийцей" танков.

Еще 1999 году вышла видео-игра, в которой "Команч-невидимка" противостоял российскому Ка-52.