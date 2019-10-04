Су-34 попали в прицелы бельгийских F-16

НАТО угрожает российским самолетам

Воздушный компонент Бельгии опубликовал провокационные фотографии российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. "Утята" запечатлены в тепловизионном прицеле, скорее всего, истребителей F-16. Съемки сделаны во время полета самолетов над нейтральными водами Балтики. Фото выложены на странице военного ведомства в Twitter.

After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) October 4, 2019

Отмечается, что за месяц бельгийские летчики совершили 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Во время одного их таких вылетов и была сделана эта фотография. Для летчиков ничего удивительного в подобных снимках нет, так как истребитель, вылетающий для сопровождения бомбардировщика, может легко захватить его. Однако тот факт, что бельгийцы снимки опубликовали, говорит о воинственном настрое Брюсселя.

20 сентября ВВС Бельгии выложили в Facebook фото F-16 на фоне российского "Белого Лебедя". В комментариях есть даже оскорбления.