Россия помогает Китаю с секретным ракетным щитом

Нибиру
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
- Нибиру взорвалась над Москвой
- Конец близок: черная дыра оказалась рядом с Землей
Заявление российского президента на заседании клуба "Валдай" о том, что Россия помогает Китаю строить систему предупреждения о ракетном нападении, несколько озадачило военных обозревателей.
"Подобная система есть только у России и США. Она кардинально повысит обороноспособность Китая", – заявил тогда Владимир Путин.
Как утверждает автор "Комсомольcкой правды" Виктор Баранец, все военные, к которым он обращался с просьбой уточнить, о чем конкретно идет речь, крепко держат язык за зубами. По их словам, это стратегическая информация, к тому же с китайцами заключен договор о неразглашении. Военный обозреватель лишь предполагает, что это могут быть РЛС типа "Воронеж".
Вот так страна, с которой СССР едва не начал войну в 1969 году, превратилась в главного союзника России. К слову, Пекину теперь не обязательно всеми правдами и неправдами выуживать технологии у Москвы, она отдает их сама. По крайней мере, часть из них.
Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек
Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже