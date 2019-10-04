Россия помогает Китаю с секретным ракетным щитом

Главный приоритет – дать совместный отпор США

Заявление российского президента на заседании клуба "Валдай" о том, что Россия помогает Китаю строить систему предупреждения о ракетном нападении, несколько озадачило военных обозревателей.

"Подобная система есть только у России и США. Она кардинально повысит обороноспособность Китая", – заявил тогда Владимир Путин.

Как утверждает автор "Комсомольcкой правды" Виктор Баранец, все военные, к которым он обращался с просьбой уточнить, о чем конкретно идет речь, крепко держат язык за зубами. По их словам, это стратегическая информация, к тому же с китайцами заключен договор о неразглашении. Военный обозреватель лишь предполагает, что это могут быть РЛС типа "Воронеж".

Вот так страна, с которой СССР едва не начал войну в 1969 году, превратилась в главного союзника России. К слову, Пекину теперь не обязательно всеми правдами и неправдами выуживать технологии у Москвы, она отдает их сама. По крайней мере, часть из них.