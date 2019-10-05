Названо время реакции России на запуск ядерной ракеты

У Москвы будет несколько десятков минут, чтобы ответить на начало войны

Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук рассказал, что у руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе.

"Подлетное время бывает разное. С различных направлений, откуда летит, как летит... Я конкретной цифры вам говорить не буду, но эта цифра требует очень серьезно, мощного, <...> силы воли для принятия решения", – сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

Нестечук подчеркнул, что система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) фиксирует межконтинентальную баллистическую ракету, летящую в сторону России.