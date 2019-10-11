Ан-72 с россиянами разбился в Конго

Их имена и фамилии выясняются

На востоке Конго потерпел крушение грузовой военный самолет Ан-72, который перевозил президента Демократической республики Конго Феликса Чисекеди. По данным РИА "Новости", среди членов экипажа есть граждане России, сейчас их имена и фамилии уточняются. Об этом заявили в посольстве РФ в Конго.

Как пишет Politico, самолет вылетел из Гомы в четверг днем, однако спустя час он пропал с радаров, а летчики перестали выходить на связь. В самолете находились 4 члена экипажа и 4 пассажира. До этого сообщалось, что это были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель. Однако позже появилась информация, что экипаж самолета мог быть украинским, а на борту могло находиться больше людей.