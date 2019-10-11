Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ан-72 с россиянами разбился в Конго

Ан-72 с россиянами разбился в Конго
Фото: commons.wikimedia.org
Их имена и фамилии выясняются

На востоке Конго потерпел крушение грузовой военный самолет Ан-72, который перевозил президента Демократической республики Конго Феликса Чисекеди. По данным РИА "Новости", среди членов экипажа есть граждане России, сейчас их имена и фамилии уточняются. Об этом заявили в посольстве РФ в Конго.

Как пишет Politico, самолет вылетел из Гомы в четверг днем, однако спустя час он пропал с радаров, а летчики перестали выходить на связь. В самолете находились 4 члена экипажа и 4 пассажира. До этого сообщалось, что это были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель. Однако позже появилась информация, что экипаж самолета мог быть украинским, а на борту могло находиться больше людей. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей