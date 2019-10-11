Минобороны рассекретило зверства гитлеровцев

Под Ригой пленным прививали смертельные болезни

Минобороны продолжает традицию публикации ранее засекреченных документов времен Великой Отечественной войны. На этот раз обнародованы детали Рижской операции 1944 года, когда советские войска выбили из современной столицы Латвии немцев.

Оказывается, рядом с Ригой гитлеровцы устроили лагерь для пленных солдат и офицеров Красной армии. Он состоял из двух отделений – одно 1000 на 500 метров, второе 500 на 200 метров. Территории ограждались двумя рядами колючей проволоки и спиралью Бруно между ними плюс был и третий ряд колючей проволоки – предупредительной. Бараки были рассчитаны на 50-80 человек.

В разные периоды в лагере находилось до 12,5 тыс. человек. Некоторых пленных угоняли на работы в Германию, остальные постепенно умирали либо от голода и болезней, либо сразу от немецких пуль.

Сообщается, что немцы искусственно прививали пленным тиф, дизентерию, туберкулез, чтобы специально избавиться от них, а затем снова заселить бараки военнопленными. Раненых оставляли без медицинской помощи.

В документах много отрывков воспоминаний военнопленных. Одно из самых жутких у военного врача Пригововского. Когда голодных людей гнали по дороге, запрещая сходить с нее, доведенные до отчаяния люди пытались сорвать лист капусты или свеклы, и в этот момент их убивали.

Людей травили овчарками – такие были тренировки для собак. Тяжело раненных добивали. В бараках люди умирали от заражения крови и столбняка. Всего с июля 1941 года по октябрь 1944 года под Ригой было истреблено свыше 25 тыс. пленных.