Россия создаст супероружие

Система ПРО не сможет противостоять новым российским ракетам

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране разрабатываются ударные комплексы, которые смогут преодолеть систему ПРО.

По его словам, РФ создаст оружие, которого ни у кого нет в мире.

"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО",

– цитирует Путина РИА "Новости".

Также политик отметил, что приближение НАТО к границам страны не вызывает никакой радости. Путин добавил, что Москва постоянно чувствует угрозу, исходящую от Альянса, несмотря на их заверения об отсутствии агрессивного характера организации.