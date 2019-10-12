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Россия создаст супероружие

Аналогов нет: Россия создаст супероружие
Фото: www.globallookpress.com
Система ПРО не сможет противостоять новым российским ракетам

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране разрабатываются ударные комплексы, которые смогут преодолеть систему ПРО.

По его словам, РФ создаст оружие, которого ни у кого нет в мире.

"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО",

цитирует Путина РИА "Новости".

Также политик отметил, что приближение НАТО к границам страны не вызывает никакой радости. Путин добавил, что Москва постоянно чувствует угрозу, исходящую от Альянса, несмотря на их заверения об отсутствии агрессивного характера организации.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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