Россия создаст супероружие

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране разрабатываются ударные комплексы, которые смогут преодолеть систему ПРО.
По его словам, РФ создаст оружие, которого ни у кого нет в мире.
"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО",
– цитирует Путина РИА "Новости".
Также политик отметил, что приближение НАТО к границам страны не вызывает никакой радости. Путин добавил, что Москва постоянно чувствует угрозу, исходящую от Альянса, несмотря на их заверения об отсутствии агрессивного характера организации.
Их имена и фамилии выясняются