Аппарат не смог справиться с природным явлением

Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie во время испытательного полета получил серьезные повреждения.

Отмечается, что во время посадки дрон частично разрушился из-за "сильных приземных ветров" и аномалии парашютной системы, передает The Drive. Никаких других подробностей не сообщается.

Напомним, что БПЛА способен переносить радиолокатор или две небольшие авиабомбы. XQ-58A Valkyrie можно запускать без использования взлетно-посадочной полосы, работа в команде с истребителями пятого поколения F-22 Raptor или F-35 Lightning II.