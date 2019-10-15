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B-52 нанесли "ядерный удар" по русским в Европе

B-52 нанесли
Фото: flickr.com/UNC - CFC - USFK
Пентагон готовится покарать Москву

Переброшенные в Европу стратегические бомбардировщики В-52Н отработали нанесение ядерного удара в Европе. Таким образом ВВС США тренируются наносить упреждающий удар по российским стратегическим объектам, а возможно, даже городам. 

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, целью стал полигон в Нидерландах. Самолеты поднялись в воздух с авиабазы Фэрфорд в Великобритании и уже спустя три часа наносили удары по голландскому острову Влиланд в Северном море. К слову, до Калининграда от этого полигона немногим более тысячи километров. Для стратегического бомбардировщика это не расстояние.

На время операции воздушное пространство над островом и прилегающими территориями закрыли. В-52Н летели с включенными транспондерами, чтобы их могли видеть экипажи гражданских авиалайнеров.

Ранее США перебросили в Великобританию три В-52Н в интересах выполнения задач Командования ВВС в Европе и Европейского командования США.

Александр ИЛЬИН
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