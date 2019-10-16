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Швецию высмеяли за поиски русской подлодки

Фото: pixabay.com
Выслеживание врагов дорого обошлось шведским военным

Громким конфузом обернулось дело о российской субмарине, которая якобы заплыла в 2014 г. в Стокгольмский архипелаг.

Издание Svenska Dagbladet выяснило, что радиосигнал, вызвавший переполох, испускал сломанный метеорологический буй. Представитель Шведской метеорологической службы подтвердил, что в тот самый день, когда был перехвачен сигнал "русской подлодки", в Балтийском море вышел из строя метеорологический буй. Информация с метеорологического объекта была передана на другой буй, находящийся в южной части Стокгольмского архипелага. Именно эту передачу и перехватили шведские подводники.

Комментаторы в Twitter дали волю своим чувствам:

"Национальная забава У шведов – поиск Росссийской подлодки", "Ну буй то хоть мы из строя вывели!?", "В итоге увеличили военный бюджет, что и требовалось".

Начитанные интернет-пользователи напомнили в комментариях РИА "Новости", что великие полководцы в Швеции закончились на Карле XII:

"Маразм крепчал....Зато на весь мир раструбили вторжение русских и вручили ноту протеста", "Надо пойти дальше и задать себе всего один вопрос: ну а кто сломал этот буй, а? Задумайтесь!", "Шо, опять?)))))))))))".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.


Валентина МАЙОРОВА
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