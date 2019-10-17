Президент США написал Эрдогану письмо в панибратском стиле

Не будь дураком, давай заключим сделку: таким предложением Эрдогану действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы намеревался остановить операцию турецких вооруженных сил в Сирии.

Американский телеканал CNN опубликовал письмо американского лидера, в котором тот в панибратском ключе старается отговорить Эрдогана.

"Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики – но я буду. Вспомни пастора Брансона", – говорится в письме.

Затем Трамп предложил провести переговоры с лидером курдов генералом Мазлумом Абди, который "хочет начать переговоры".

"История рассудит, сделай все по-человечески, это будет на тебе навсегда, словно ты дьявол, не будь грубым парнем", – добавил Трамп.

Президент США предложил заключить сделку, словно писал письмо какому-то деловому партнеру, а в конце пообещал перезвонить. Как пишет "Комсомольская правда", пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам уже подтвердила, что послание подлинное.