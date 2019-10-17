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НАТО готовит плацдарм на территории Украины

НАТО готовит плацдарм на территории Украины
Фото: www.globallookpress.com
Британцы прибыли учить украинских военных

В Николаеве стартовали первые украинско-британские учения Warrior Watcher-2019. Об этом говорится в сообщении пресс-центра командования Военно-морских сил ВСУ. Британские инструкторы уже прибыли в воинскую часть и делятся опытом работы "по стандартам НАТО".

Ключевую роль в маневрах сыграют украинские морские пехотинцы, кроме того, в учениях будут задействованы ВВС Украины.


Военные двух стран будут оценивать риски защиты аэродромов "за стандартами НАТО", а также налаживать взаимодействие между ВСУ и подразделениями охраны Королевских Военно-Воздушных Сил Великобритании. Учения продлятся 9 дней. Будет ли задействована британская авиация, не сообщается.

Александр ИЛЬИН
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