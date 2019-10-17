Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Владимир Путин достал "ядерный чемоданчик"

Владимир Путин достал
Фото: www.globallookpress.com
Ракетные войска запустили 16 крылатых и баллистических ракет

Для пусков баллистических и крылатых ядерных ракет в рамках учений "Гром-2019" президент Владимир Путин воспользовался терминалом "Чегет" системы "Казбек". В народе ее еще называют "ядерным чемоданчиком", который был официально принят на вооружение в 1983 году в СССР. Система осуществляет связь с РВСН, то есть глава государства может дистанционно дать приказ запустить ракеты.

В учениях всех компонентов стратегических ядерных сил России традиционно применяется эта система.

Ранее под руководством Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет. Управление осуществлялось из Национального центра управления обороной. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны, все ракеты попали в цели.

До этого сообщалось, что в рамках "Гром-2019" запустят 16 баллистических и крылатых ракет. Пуски ракет воздушного базирования должны были осуществить на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. Привлекались бомбардировщики Ту-95МС.

Запуски двух баллистических ракет РСМ-50 (по классификации НАТО SS-N-18) выполнялись по полигону "Чижа". А на камчатскую "Куру" улетела РС-24 "Ярс" и "Синева". Последнюю, судя по всему, запустили с подлодки проекта "Дельфин".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Спортсменки отказываются от России

На этой неделе уже вторая лыжница приняла подобное решение

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей