Владимир Путин достал "ядерный чемоданчик"

Ракетные войска запустили 16 крылатых и баллистических ракет

Для пусков баллистических и крылатых ядерных ракет в рамках учений "Гром-2019" президент Владимир Путин воспользовался терминалом "Чегет" системы "Казбек". В народе ее еще называют "ядерным чемоданчиком", который был официально принят на вооружение в 1983 году в СССР. Система осуществляет связь с РВСН, то есть глава государства может дистанционно дать приказ запустить ракеты.

В учениях всех компонентов стратегических ядерных сил России традиционно применяется эта система.

Ранее под руководством Владимира Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет. Управление осуществлялось из Национального центра управления обороной. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны, все ракеты попали в цели.

До этого сообщалось, что в рамках "Гром-2019" запустят 16 баллистических и крылатых ракет. Пуски ракет воздушного базирования должны были осуществить на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. Привлекались бомбардировщики Ту-95МС.

Запуски двух баллистических ракет РСМ-50 (по классификации НАТО SS-N-18) выполнялись по полигону "Чижа". А на камчатскую "Куру" улетела РС-24 "Ярс" и "Синева". Последнюю, судя по всему, запустили с подлодки проекта "Дельфин".