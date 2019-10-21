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"Забросать Россию атомными бомбами": названа истинная причина выхода США из договора о ракетах

Фото: pixabay.com
Политика американцев вызвала серьезные опасения в Москве

Точки над i расставили в Минобороны РФ. Реальная причина разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – это сдерживание России и Китая. Такого мнения придерживается глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, ДРСМД уже невыгоден США из-за восстановления Москвой оборонного потенциала и быстрого развития экономики и наращивания военной мощи Пекина, а также укрепления сотрудничества двух стран в том числе в военной сфере.

При этом Шойгу отметил, что теперь у американцев развязаны руки. Не исключено, что Вашингтон может разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ударные средства, которые ранее были под запретом согласно договору. Это усилит напряженность и обернется гонкой вооружений, подчеркнул министр обороны, добавив, что Москва выступает против подобного развития событий. Об этом пишет ТАСС.

Действие договора о ракетах официально прекратилось 2 августа, напоминает RT. Инициатором разрыва был Вашингтон.

В Сети политика США вызвала недоумение у некоторых пользователей. Комментаторы заявили, что отказ от ДРСМД не поможет американцам сдержать Китай и Россию (орфография и пунктуация сохранены).

"Подводим итог – военный потенциал России и Китая растёт.. А если растёт, то каким образом америкoсы, хотят этот рост сдержать выйдя из договора? Забросать Россию и Китай своими атомными бомбами? Чё, больше ничего дурнее не могли придумать? Тупые америкoсы, и ещё тупее тупых.. Сдержать, уже не получится – надо было раньше думать, ещё до развала СССР, который они ещё как-то сдерживали.. А что теперь? А теперь - Независимость и Свобода.. И Суверенитет.. Чего хотели, то и получили.. :))" – написал один из комментаторов.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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