Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ход назад: США вернулись к Договору по открытому небу

Ход назад: США вернулись к Договору по открытому небу
Фото: commons.wikimedia.org/Tim Felce (CC BY-SA 2.0)
"Поломавшись", американцы все-таки продлили соглашение

Вашингтон подал заявку на проведение в будущем году 21 полета над Россией из 38 предусмотренных Договором по открытому небу. Об этом сообщил начальник управления Минобороны по контролю за выполнением договора Сергей Рыжков в интервью "Красной звезде".

Таким образом, слухи о том, что США намерены разорвать договор, не подтверждаются. После события 2014 года в Крыму и на юго-востоке Украины Договор "затрещал по швам". Сначала США обвинили Россию в шпионаже благодаря новым камерам, а затем американцы отказались от своего полета и запретили проводить аналогичный российской стороне.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Лишь одно условие: выйти на пенсию можно досрочно

В ПФР разъяснили, как получать выплаты раньше срока

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей