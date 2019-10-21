Ход назад: США вернулись к Договору по открытому небу

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Вашингтон подал заявку на проведение в будущем году 21 полета над Россией из 38 предусмотренных Договором по открытому небу. Об этом сообщил начальник управления Минобороны по контролю за выполнением договора Сергей Рыжков в интервью "Красной звезде".
Таким образом, слухи о том, что США намерены разорвать договор, не подтверждаются. После события 2014 года в Крыму и на юго-востоке Украины Договор "затрещал по швам". Сначала США обвинили Россию в шпионаже благодаря новым камерам, а затем американцы отказались от своего полета и запретили проводить аналогичный российской стороне.
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