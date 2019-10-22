Перед разговором с Путиным Эрдоган выдвинул ультиматум

Президент Турции рассказал, что сделает, если Трамп не выполнит обещаний

Эрдоган перед вылетом в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным поставил своеобразный ультиматум США.

Как сообщает РИА "Новости", турецкий лидер планирует возобновить операцию в Сирии, если США не сдержат своих обещаний. Речь идет о так называемой "зоне безопасности", за которую, по сути, будут отвечать турецкие вооруженные силы. Кроме того, Трамп обещал не вводить санкции против Анкары.

Между тем ситуация на севере Сирии остается крайне напряженной. Турки сообщают, что курды нарушают режим прекращения огня, и грозятся возобновить боевые действия в любой момент. В свою очередь, американцы дают понять, что не будут сидеть сложа руки и могут вмешаться.

"Мы предпочитаем мир войне. Однако в том случае, если потребуется динамика или боевые действия, следует знать, что президент Трамп полностью готов их предпринять", – цитирует госсекретаря Майка Помпео "Пятый канал".

Но курды уже не особо верят в поддержку американцев. Накануне они забросали камнями и помидорами покидающие Сирию бронемашины.