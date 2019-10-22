Ан-225 "Мрия" будут делать китайцы

Киев передает Пекину технологии по самолету-гиганту

Китай, возможно не только станет "копировальщиком" советских истребителей и авианосцев, но и посягнет на святое – сделает крупнейший в мире транспортный самолет на базе "Мрии" Антонова.

Разговоры о том, что украинцы передают китайской China Airspace права собственности на Ан-225, идут давно. Но, в конце концов, в "Антонове" эту информацию опровергли, после чего история как будто затихла.

Однако накануне издание Sohu написало, что украинское конструкторское бюро "Прогресс" может передать Пекину основные технологические наработки по Ан-225. По данным китайских журналистов, это выведет Китай на мировой уровень стратегических перевозок и мобильного развертывания.

Впрочем, по мнению авиаэксперта Владимира Попова, самолет нужен Китаю в первую очередь для космической программы, чтобы запускать на орбиту ракетно-космические системы. Как известно, "Мрия" строилась для запуска корабля многоразового использования "Буран". Сейчас просто воспроизвести огромную машину будет уже недостаточно.

"Необходимо модернизировать навигационное оборудование, связное оборудование, то есть спутниковую навигацию, поставить более новые системы инерционных датчиков. Им также нужно решить вопрос с двигателями, потому что на Украине "Мотор Сич" эти двигатели может лишь ремонтировать", – заявил "Взгляду" заслуженный военный летчик России.

Попов сомневается, что украинцам удастся передать китайцам технологии в полной мере, так как поколение ведущих авиастроителей и конструкторов ушло в небытие, а те, кто остался, эмигрировали в Россию, Европу и Китай. А вот Россия, по версии летчика, сможет создавать подобную машину ближе к 2030 годам.

Ан-225 действительно разрабатывался не только, как "носильщик" "Бурана" и компонентов ракеты-носителя, но и как первая ступень системы воздушного старта космического корабля.

В США эту идею одно время хотели реализовать на огромном Stratolaunch Model 351 Берта Рутена, но до сих пор для самолета не построили ракету, а сам проект потихоньку угасает. Конкуренция слишком велика, в том числе благодаря деятельности Илона Маска.