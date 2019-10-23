Ту-160М обрадовали африканцев до слез

Самолеты произвели неизгладимое впечатление на местных жителей

В то время как в Сочи проходит форум "Россия-Африка", в ЮАР на базе "Уотерклуф" приземлились два стратегических ракетоносца Ту-160М.

Как сообщают в Минобороны, полет проходил над акваториями Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана.

Летчики преодолели более 11 тыс. км. с дозаправкой в воздухе. Официальная цель визита – развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.

Однако в СМИ уже распространился видеоролик, на котором местная девушка приходит в искренний восторг при виде величественного "Белого Лебедя". В частности, его опубликовал телеграм-канал "Крылья войны".

"Ребята, ребята, ребята..." – это все, что могла говорить молодая африканка со счастливыми глазами.



