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Российский самолет якобы "зацепил" кусочек эстонского неба, утверждают военные прибалтийской республики. По их версии, случилось это еще в минувшую пятницу, 25 октября.
Ту-154 МВД РФ будто бы залетел без спроса за воздушную границу Эстонии и пробыл на чужбине почти 60 секунд. Точное время не зафиксировано.
"Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Транспондер самолета был включен, план полета представлен не был. Самолет не имел радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения", – пояснили в Главном штабе Сил обороны Эстонии.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что россияне уже третий раз заступают за границу дозволенного. В связи с чем посол РФ в Таллине был вызван на ковер и получил ноту. Тем временем в Москве не раз заявляли, что используют небо в соответствии с международными правилами.
В России данный упрек объяснили желанием балтийского государства обратить на себя внимание.
"Пиарятся, а то о них все забыли", – заключил читатель РИА "Новости".
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