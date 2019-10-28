В адрес Москвы снова посыпались упреки. Посла РФ в Таллине вызвали на ковер

Российский самолет якобы "зацепил" кусочек эстонского неба, утверждают военные прибалтийской республики. По их версии, случилось это еще в минувшую пятницу, 25 октября.

Ту-154 МВД РФ будто бы залетел без спроса за воздушную границу Эстонии и пробыл на чужбине почти 60 секунд. Точное время не зафиксировано.

"Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Транспондер самолета был включен, план полета представлен не был. Самолет не имел радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения", – пояснили в Главном штабе Сил обороны Эстонии.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что россияне уже третий раз заступают за границу дозволенного. В связи с чем посол РФ в Таллине был вызван на ковер и получил ноту. Тем временем в Москве не раз заявляли, что используют небо в соответствии с международными правилами.

В России данный упрек объяснили желанием балтийского государства обратить на себя внимание.

"Пиарятся, а то о них все забыли", – заключил читатель РИА "Новости".