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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес выразили озабоченность стратегией президента Дональда Трампа в сфере ядерных вооружений.
Конгрессмены написали письмо госсекретарю США Майклу Помпео с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году.
Президент США Дональд Трамп говорил о желании заключить более широкое соглашение по контролю над вооружениями, которое включало бы в себя Китай и новые российские стратегические ядерные системы.
"Действительно важно, чтобы Соединенные Штаты начали стратегический диалог с Китаем и отдельно от этого решили проблему, касающуюся новых стратегических систем России",
– цитирует ТАСС письмо Майклу Помпео. Однако крайне маловероятно, пишут конгрессмены, что администрация сможет договориться о заключении нового серьезного договора, который бы решал эти сложные вопросы, до истечения срока действия ДСНВ.
Москва и Вашингтон подписали ДСНВ, который чаще называют СНВ-3, в 2010 году. Согласно договору, каждая из сторон должна сократить свои стратегические наступательные вооружения. Соглашение действительно в течение 10 лет, если не будет заменено последующим или продлено еще на 5 лет.
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