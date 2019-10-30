Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Американцы призвали Вашингтон продлить СНВ-3

Испуганные оружием РФ американцы призвали продлить СНВ-3
Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com
США не успеют заключить новый договор до истечения срока предыдущего

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел и старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес выразили озабоченность стратегией президента Дональда Трампа в сфере ядерных вооружений.

Конгрессмены написали письмо госсекретарю США Майклу Помпео с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2021 году.

Президент США Дональд Трамп говорил о желании заключить более широкое соглашение по контролю над вооружениями, которое включало бы в себя Китай и новые российские стратегические ядерные системы.

"Действительно важно, чтобы Соединенные Штаты начали стратегический диалог с Китаем и отдельно от этого решили проблему, касающуюся новых стратегических систем России",

цитирует ТАСС письмо Майклу Помпео. Однако крайне маловероятно, пишут конгрессмены, что администрация сможет договориться о заключении нового серьезного договора, который бы решал эти сложные вопросы, до истечения срока действия ДСНВ.

Москва и Вашингтон подписали ДСНВ, который чаще называют СНВ-3, в 2010 году. Согласно договору, каждая из сторон должна сократить свои стратегические наступательные вооружения. Соглашение действительно в течение 10 лет, если не будет заменено последующим или продлено еще на 5 лет.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей