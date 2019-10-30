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Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") провела испытания, в ходе которых впервые запустила баллистическую ракету "Булава". Об этом рассказало Минобороны России.
Ракета выстрелила из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщает издание "Комсомольская правда". В ведомстве отметили, пишут РИА Новости, что пуск прошел в штатном режиме.
Минобороны также опубликовало на официальной странице в Youtube видео пуска ракеты подводным крейсером стратегического ракетоносца. Полет снаряда привел россиян в полный восторг и заставил гордиться страной:
"Кузькина мать рулит", "Браво! Горжусь Россией!", "Это означает финишная прямая и на боевое дежурство скоро встанет", "Шустро взлетает", "Надеюсь, на Вашингтон полетела?".
В интересах ВМФ Россия передаст военным 8 субмарин класса "Борей". На данный момент вошли в состав флота три из них: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". "Князь Владимир", который, как подчеркивает агентство НСН, отличается малой шумностью, проходит испытания. Ракету "Булава", напоминает агентство РИА ФАН, инженеры оснастили эффективными средствами преодоления ПРО противника.
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