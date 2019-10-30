Американцы положили глаз на российские Ми-24

США хотят задействовать вертолеты на учениях

Военно-воздушные силы США ищут поставщиков, которые смогли бы найти российские вертолеты Ми-24. Американцы намерены использовать технику на учениях по противодействию воздушным силам потенциального противника с 18 по 20 ноября. Об этом сказано в заявке Военно-воздушного министерства страны.

Как выяснил телеканал RT, американцам нужно как минимум два вертолета. Помимо этого, США просят подрядчиков также предоставить квалифицированный экипаж, учебные материалы и специалистов по техобслуживанию. Они должны будут помочь американцам не только с поддержкой полетов и информацией, но и с наземной подготовкой, а также обеспечить ориентацию летательных аппаратов.

Исполнителям, как хотят США, нужно будет дать американцам реалистичную картину того, какую угрозу вертолеты могут представлять для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона, пишет портал URA.RU.