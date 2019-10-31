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В Турции назвали сроки развертывания С-400

Российские ЗРК заработают в полную силу совсем скоро

О прогрессе в работах по развертыванию зенитно-ракетных комплексов рассказал министр национальной обороны Хулуси Акар.

"Работы, после которых эти системы ПВО С-400 будут работать в полную силу, продолжатся до весны 2020 года", – заявил он. Об этом сообщает агентство Anadolu.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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