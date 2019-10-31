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О прогрессе в работах по развертыванию зенитно-ракетных комплексов рассказал министр национальной обороны Хулуси Акар.
"Работы, после которых эти системы ПВО С-400 будут работать в полную силу, продолжатся до весны 2020 года", – заявил он. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар: Работы по развертыванию ЗРК-400 продлятся до весны 2020 года.— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 31 октября 2019 г.
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