Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Установка ядерных "Ярсов" попала на видео

Новейший ракетный комплекс примут на вооружение в Калужской области

Сложная операция по транспортировке новейшего ракетного комплекса заняла несколько часов. Любопытные кадры показало Министерство обороны на канале Youtube.

Учитывая, что ядерный ракетный комплекс "Ярс" занимает сразу две полосы дороги, при перевозке водители должны показать "высший пилотаж". Ювелирной точности требует и установка в шахту наземного базирования, отмечает "Пятый канал".

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей