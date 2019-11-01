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Сложная операция по транспортировке новейшего ракетного комплекса заняла несколько часов. Любопытные кадры показало Министерство обороны на канале Youtube.
Учитывая, что ядерный ракетный комплекс "Ярс" занимает сразу две полосы дороги, при перевозке водители должны показать "высший пилотаж". Ювелирной точности требует и установка в шахту наземного базирования, отмечает "Пятый канал".
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