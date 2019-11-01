В Пентагоне испугались прочности бронежилетов

Российские и китайские бронежилеты своей прочностью довели до паники американцев. Разочарованные инженеры США судорожно принялись наверстывать упущенное, разрабатывая 6,8-мм пулю.

Только она, по версии Пентагона, сможет пробить броню военных Москвы и Пекина. Пулю будут создавать сразу три компании. Это конкурирующие между собой General Dynamics, Textron и Sig Sauer, которые используют разные технологии. Первая делает ставку на легкий композит, вторая предлагает телескопический патрон в пластике, третья настаивает на гибридном варианте из латуни и стали.

Как сообщает Popular Mechanics, в новый боеприпас добавят пороха, что увеличит давление и придаст ускорения пулям, которые смогут преодолеть любое препятствие. Американское оружие зарядят ими в 2023 году. Пули готовят для карабинов, которые заменят M4A1 и M249.