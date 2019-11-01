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Американские военные шпионили у Калининграда

Самолет взлетел с британской авиабазы Милденхолл

Американский "Боинг" RC-135V Rivet Joint провел разведывательный полет недалеко от границ Калининградской области. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Как напоминает издание "СвободнаяПресса", командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган говорил о том, что США готовы в любой момент ответить, если Россия проявит "агрессию" по отношению к Европе. У Вашингтона есть план удара по Калининграду. Впрочем, Ли Харриган не уточнил, зачем Москве вдруг нападать на какие бы то ни было страны.

В последнее время американские военные регулярно летают около российских границ. Часто самолеты-разведчики США пытаются выяснить тайны Крыма и военных баз РФ в Сирии. 

Полина ДОРОЖКИНА
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