Самолет взлетел с британской авиабазы Милденхолл

Американский "Боинг" RC-135V Rivet Joint провел разведывательный полет недалеко от границ Калининградской области. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Как напоминает издание "СвободнаяПресса", командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган говорил о том, что США готовы в любой момент ответить, если Россия проявит "агрессию" по отношению к Европе. У Вашингтона есть план удара по Калининграду. Впрочем, Ли Харриган не уточнил, зачем Москве вдруг нападать на какие бы то ни было страны.

В последнее время американские военные регулярно летают около российских границ. Часто самолеты-разведчики США пытаются выяснить тайны Крыма и военных баз РФ в Сирии.