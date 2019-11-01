Армия блока терпит издевательства и насмешки

Военнослужащие Североатлантического альянса в Прибалтике скоро перестанут отвечать на звонки.

Дело в том, что им постоянно названивают некие "русские", которые на ломаном английском говорят гадости в трубку. Как пишет датское издание Jyllands-Posten, жены и подруги голландских летчиков вынуждены выслушивать неуместные вопросы.

"Они говорят по-английски с русским акцентом и задают угрожающие вопросы вроде: "А вы знаете, чем занимается ваш партнер?" или "А не пора ли ему убраться домой?" – поясняет издание.

А вот о чем повествует голландская газета Telegraaf.

"Русские в Прибалтике распространяют губительные фальшивые новости о солдатах НАТО и интенсивно шпионят", – считают в Норвегии.

Однако, по версии командования, издевательствам пока подвергся только датский гарнизон. У одного солдата взломали данные мобильного телефона, а другой стал жертвой интернет-мошенников, которые получили доступ к его логинам и паролям.

В Копенгагене данные сообщения принимают за чистую монету, относятся к ним "со всей серьезностью" и обещают усилить меры безопасности. Зато в России на информацию отреагировали с иронией.

"Это еще палками бить не начали. Так что пусть радуются, пока", "Эти идиоты привыкли, что есть вездесущие российские хакеры, поэтому любое заражение смартфонов выдают за атаку русских хакеров", "А откуда женам голландских военных известен английский с русским акцентом? И какое отношение к этим познаниям имеют датские СМИ? Почти детективная история", "Раз эти беззастенчивые вруны хотят жить во лжи и запугивать своих граждан откровенными вымыслами, то пусть так и будет", – прокомментировали новость читатели "ВЗГЛЯДА" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

