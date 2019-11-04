Американцы хотели разместить на полуострове ядерное оружие

Американские журналисты рассказали, что США разрабатывали план, чтобы отобрать у Украины Крым. Однако этого не произошло из-за того, что крымчане захотели воссоединиться с Россией.

О намерениях Вашингтона рассказало издание American Herald Tribune. Стратегию создавала администрация бывшего президента США Барака Обамы. Америка хотела захватить базу Черноморского флота России в Севастополе после свержения с поста президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года.

Американцы хотели разместить на объекте ядерное оружие, чтобы уничтожить Россию, пишут журналисты. В качестве доказательства авторы статьи упоминают, что советская база подлодок в Балаклаве очень интересовала Запад – ее посетили 25 делегаций не только из США, но и НАТО. США с помощью удобного расположения Крыма хотели заполучить контроль над Черным морем, а также Турцией и Ираном.

Тем не менее планам США не удалось сбыться из-за референдума в Крыму, на котором жители полуострова практически единогласно проголосовали за воссоединение с Россией.