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США признали победу России в военной сфере

США расписались в бессилии перед Россией
Фото: www.globallookpress.com
Военные не смогут противостоять российскому оружию

Американцы оказались неготовы к угрозам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в случае военного конфликта с Россией или Китаем. Они считают, что личный состав плохо обучают – учения неправдоподобно просты.

"Если бы вы спросили, готовы ли мы к работе с электромагнитным спектром, я бы ответил "нет",

рассказал подполковник Вооруженных сил США Гари Лайк изданию Breaking Defence. Он добавил, что солдаты часто забывают отключить мобильные телефоны, тем самым выдавая свое точное местоположение.

Кроме того, подразделения не соблюдают такие базовые правила, как создание резервных каналов, если основной будет заглушен, передает РИА ФАН. Гари Лайк уверен, что Россия и Китай непременно воспользуются этими недостатками. Проводящиеся учения, утверждает подполковник, имеют мало общего с реальными угрозами.

Карина СИРАЗОВА
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