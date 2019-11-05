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США, Россия и Китай остановят ядерную гонку

США, Россия и Китай остановят ядерную гонку
Фото: www.globallookpress.com
Сверхдержавы срочно пытаются найти альтернативу СНВ-III и ДРСМД

Москва, Пекин и Вашингтон ведут переговоры о контроле над ядерными вооружениями. Об этом во вторник заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы работаем с Китаем, мы работаем с Россией. Думаю, они хотели бы договоиться, особенно когда речь идет о ядерном оружии. Мы обдумываем что-то вроде крупного соглашения", – цитирует американского лидера РИА "Новости".

Он добавил, что, возможно, договариваться будут лишь три державы и больше никто. Как напоминает "Комсомольская правда", Трамп и до этого говорил, что если Америка, РФ и Китай сократят расходы на атомные бомбы, то это пойдет на пользу всему миру.

Вопрос выглядит очень актуальным, так как после выхода США и России из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва и Вашингтон начали разработку новых, ранее запрещенных вооружений. В частности, Пентагон готовит ракеты средней дальности на мобильной пусковой установке. В ответ президент Владимир Путин в октябре подчеркнул, что теперь Россия будет работать над похожими ракетами. В Вашингтоне, в свою очередь, уверяют, что у Москвы давно есть ракеты средней дальности, из-за которых Штаты и решили выйти из ДРСМД. Как напоминает телеканал "360", это произошло в августе нынешнего года.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.comКроме того, в феврале 2021 года истекает срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Ранее Россия призывала Вашингтон продлить договор, однако в США требуют включить в список новейшие виды вооружений, которые недавно представила Россия. Речь идет о гиперзвуковом блоке "Авангард", комплексе "Кинжал".

Что касается Китая, то в Пекине ранее заявляли, что не собираются принимать участие в подобных переговорах. У страны достаточно много ракет средней дальности, которые способны поражать американские авианосцы, а также цели в Японии, Южной Корее, на Тайване и Гуаме. 

Александр ИЛЬИН
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