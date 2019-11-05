Атомная субмарина Пентагона направлена в регион для противодействия "активным русским"

За действиями российских кораблей у берегов Сирии внимательно следит американская атомная подводная лодка USS Florida (SSGN 728) ("Флорида"), которая выполняет секретное задание в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил телеканалу ABC заместитель командующего 6-го оперативного флота ВМС США контр-адмирал Уильям Хьюстон.

Представителю Пентагона указали на тот факт, что "русские продемонстрировали свою готовность использовать ракеты с подводных лодок", сделав пуски из Черного моря по объектам в Сирии, "а теперь русские здесь, в Средиземном море".



"Мы наблюдаем за ними очень, очень внимательно. На самом деле нет дня, когда бы мы не следили за ними", – успокоил журналиста Хьюстон.

"Мы направили подводную лодку непосредственно в восточную часть Средиземноморья, чтобы компенсировать наращивание российских сил в Сирии", – пояснил контр-адмирал.

При этом он подчеркнул, что "русские очень активны, и мы активны с ними".

Со своей стороны капитан подлодки Сет Бертон отметил, что у корабля есть одно мощное оружие, а именно торпеда, которых на борту восемь, и одна уже загружена в торпедный аппарат.

USS Florida оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"), имеющими дальность действия 1,6 тыс. км. Она является одной из четырех американских субмарин класса Ohio ("Огайо"), переоборудованных из стратегических атомных ракетных субмарин для несения крылатых ракет. Также на подлодке размещается отряд морского спецназа. Для его высадки имеется специальный подводный аппарат.

По данным издания, USS Florida находится в Средиземноморье с секретной миссией с понедельника, 4 ноября.