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"Хваленая" система ПРО США оказалась бесполезной

Фото: commons.wikimedia.org
Aegis слишком мало испытывали

Широко рекламируемая американская система ПВО Aegis, которая уже защищает небо от российских ракет в Румынии и вот-вот начнет работать в Польше, переоценена.

По мнению журнала The National Interest, комплекс недостаточно испытан и может не справиться с продвинутыми китайскими и российскими ракетами.

Издание подчеркивает, что в 2018 году агентство по противоракетной обороне США провело только 7 из запланированных 11 испытаний, или 64%. Кроме того, из-за проблемы с подрядчиком строительство базы в Польше было задержано на полтора года. В результате "воздушный щит" над Европой может оказаться дырявым, и Пентагон, судя по всему, это не особенно беспокоит.

Размещать Aegis в Европе начал еще Обама, чем сразу вызвал неудовольствие Москвы. Первый этап был завершен в 2012 году, когда в Турции установили американский радар, а в Германии командный центр, который поддерживал корабли ВМС США, оборудованные Aegis. В 2016 году противоракеты поставили в Румынии, а на третьем этапе Aegis забуксовала в Польше.

Сейчас главная проблема для Aegis – перехватить сразу нескольких ракет без перегрузки системы. Изначально планировалось, что она сможет одновременно уничтожить 5 целей. Военные собирались провести соответствующие испытания, но программа была отменена. Теперь западные военные эксперты опасаются, что Aegis не справится с новейшими российскими "Искандерами".

Александр ИЛЬИН

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