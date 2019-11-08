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США готовят русским свою "Царь-бомбу"

Кадр youtube.com
Кадр youtube.com
Новая GBU-57 достанет любой командный пункт

США решили сделать и так чудовищную по своей разрушительности бомбу GBU-57 еще мощнее. Как пишет американский журнал The Drive, противобункерный боеприпас, который и сейчас пробивает 61 метр земли или до 19 метров армированного бетона, получит новый корпус.

После модернизации американская "Царь-бомба" сможет пробить еще более толстый слой бетона, что необходимо для уничтожения командных пунктов и ракетных шахт. Потенциальные цели бомбардировщиков с "пятьдесят седьмыми" очевидны: укрепленные подземные объекты в Северной Корее и Иране.

По данным The Drive, в Пенатгоне заказали модернизацию бомбы после того, как на ядерном объекте Ирана в Фордо получили партию обогащенного урана. По данным американской разведки, ректор спрятан на глубине 90 метров. Можно предположить, что боеприпас сможет пробить и такой слой. Кроме того, два бомбы вполне реально сбросить одну за другой.


Поможет почти 14-тонная бомба и для поражения российских ракетных шахт и командных пунктов. Пентагон уже сбрасывал GBU-57 с B-2. Теоретически этот самолет может прорвать оборону ПВО России и атаковать стратегические цели. Сбросить "Царь-бомбу" может и В-52, однако ее не стали включать в его номенклатуру вооружений. Бомбардировщик слишком заметен на радарах, и с большой вероятность будет сбит.

Александр ИЛЬИН

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