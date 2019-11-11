Лондон, распространяя слуги об угрозе РФ, действует в своих корыстных интересах

Москва развяжет Третью мировую войну, полагает начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер. На это, по мнению английского офицера, указывает ряд факторов.

Сейчас, отмечает он, стабильности в мире еще меньше, чем в преддверии Второй мировой. Однако во главу угла британец ставит российское безрассудство, которое, считает он, и станет первопричиной вооруженного конфликта.

Все произойдет случайно, пояснил генерал. По его версии, Москва, Пекин и Тегеран "самоутверждаются", покушаясь на "безопасность стабильность и процветание" Запада.

Свои выводы он приводит в материале для The Telegraph "Своим безрассудством Россия может случайно развязать Третью мировую войну". В частности, он пишет, что современное оружие может и не "бабахать". В качестве средств борьбы используются, например, подкуп и кибератаки, фейк-ньюс и кража интеллектуальной собственности, а также запугивание и прочее.

"Я не предполагаю, что наши оппоненты хотят войны в традиционном смысле этого слова, однако их безрассудное поведение и пренебрежение нормами международного права относительно этих новых видов "оружия" чреваты эскалацией, которая запросто может привести к нечаянному просчету", – заявляет сэр Ник Картер на страницах британской газеты.

Голословными обвинениями в адрес Москвы Лондон пытается оправдать возросшие аппетиты своей оборонной отрасли, объяснила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

"Мы вынуждены констатировать ухудшение интеллектуального уровня высших чиновников, раз они позволяют себе так высказываться. Вместо фактов — непроверенные данные, но зато это обосновывает увеличение расходов", – заявила эксперт, передает RT.

Британский генерал, к слову, далеко не первый, кто не стесняется настолько откровенно приписывать России мифическое развязывание войны, хотя реальной угрозы от нее не исходит. Цель громких высказываний подтвердили в посольстве РФ.

"Оправдывать свое существование, активное участие в политической жизни и в освоении бюджетов оборонным структурам нужно. Поэтому и придумываются "угрозы", которые традиционно не являются военными, но которые очень хочется представить в качестве таковых", – резюмировали в российском диппредставительстве.