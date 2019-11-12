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"Русские Витязи" показали в деле новые Су-35С

"Русские Витязи" показали в деле новые Су-35С
Кадр youtube.com
Фигуры высшего пилотажа станут еще круче

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.

Примерно в полдень "тридцать пятые" вылетели из Новосибирска, где вдоль взлетно-посадочной полосы уже виден снег. Уже полчетвертого самолеты были в Кубинке.


По данным Минобороны, летчики прошли переучивание на Су-35С на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке. Хотя вряд ли для "Русских Витязей" это было сложно.

Су-35С – это тот же "Фланкер", сделанный на базе Су-27, как и Су-30СМ. "Тридцать пятый" оборудован более мощными двигателями АЛ-41Ф1С со всеракурсно управляемым вектором тяги и имеет ряд преимуществ в авионике. Кроме того, у самолета улучшен планер. Истребитель задумывался как промежуточный вариант между Су-27 и Су-57, однако оказался настолько удачен, что стал визитной карточкой "Сухого".

Александр ИЛЬИН

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