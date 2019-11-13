Чекисты "раскусили" шпиона на пути к советской космической станции

"Засланный казачок" назвался обычным космонавтом

Иностранный шпион пытался прорваться на советскую орбитальную станцию в качестве космонавта, однако его "раскусили" сотрудники КГБ. Об этом рассказал глава Звездного городка, полковник в отставке Николай Рыбкин на презентации книги "Военные контрразведчики".

По его словам, в ходе программы "Интеркосмос", которая просуществовала до 1991 года, одна из западных стран попыталась "подставить" своего агента. Однако контрразведка сработала хорошо, и засланный казачок никуда не полетел.

Благодаря программе "Интеркосмос", на орбиту могли попасть не только граждане СССР и США, но и других стран.

Рыбкин добавил, что в а рамках программы "Союз-Аполлон" американские специалисты ездили в СССР, а советские – в Хьюстон. И тогда американские спецслужбы пытались завербовать наших специалистов.

"Однако разведка работала очень быстро и ставила всех на место", – заявил ветеран ФСБ в интервью МИА "Россия сегодня".