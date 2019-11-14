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В США признали: С-400 уничтожит любой самолет

В США признали: С-400 уничтожит любой самолет
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У "Ворчуна" есть один секрет

С-400 собьет любой самолет, потому что создавалась на базе С-300, работавшей против истребителей четвертого поколения. Но "Триумф" нацеливали уже на F-22 и F-35, которые предполагались как наиболее грозные противники, не считая В-2.

Медленная эволюция зенитно-ракетной системы, постоянно проходящей испытания в бою против реальных самолетов и ракет – по мнению авторов журнала The National Interest, именно в этом кроется секрет популярности С-400. Поэтому на нее не жалеют денег Индия и Китай, а Турция даже рассорилась со своим могущественным союзником по НАТО – США. Просто игра стоит свеч.

С-300 начали разрабатывать в 60-х годах, и это уже было развитие множества предыдущих систем, прежде всего С-75. Из этого комплекса был сбит американский самолет-шпион U-2, системы "Десна" были развернуты во Вьетнаме и на Кубе.

С-300 уже была многоканальной, в отличие от С-75. С-25 "Беркут" тоже была многоканальной, но настолько тяжелой, что использовалась только как стационарная. Кроме того, она могла сбить цель, двигавшуюся со скоростью до 1250 км/час. А вероятность поражения цели – 0,6, то есть шансы почти 50 на 50. Уже в 60-е годы это был не лучший показатель.

Фото:  Виталий Невар/ТАСССистема С-300 была настоящим прорывом в 1978 году – догонять пришлось уже США. Американский SAM-D, который впоследствии станет "Пэтриотом", поступил на вооружение армии США только в 1981 году.

Однако С-300, по мнению NI, не может сравниться с С-400. Радиолокационные технологии увеличили возможности "Триумфа" в четыре раза. Кроме того, С-400 может использовать сразу четыре типа ракет, включая дальнобойную 40Н6. Система стала более гибкой. Ее можно заряжать, в том числе, более ранними ракетами С-300.

Александр ИЛЬИН

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