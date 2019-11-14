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Надежды США на отказ Турции от С-400 рухнули

О расторжении сделки с Москвой не может быть и речи

С таким заявлением после переговоров с президентом США Дональдом Трампом выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы сказали США, если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение полностью отказаться от С-400", – сообщает телеканал NTV.

Встреча глава двух государств прошла накануне, 13 ноября, в Белом доме.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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