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При пожаре в Винницкой области Украины сгинули вещички ВСУ.
Так, сгорели 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, полторы тысячи спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы и другое. Об этом заявили в Госбюро расследований Незалежной. На складе хранилось имущество воинской частиА1619, которая базируется в городе Гайсин.
Пострадавших нет.
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