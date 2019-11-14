Военные Незалежной лишились одежды и защиты

При пожаре в Винницкой области Украины сгинули вещички ВСУ.

Так, сгорели 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, полторы тысячи спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы и другое. Об этом заявили в Госбюро расследований Незалежной. На складе хранилось имущество воинской частиА1619, которая базируется в городе Гайсин.

Пострадавших нет.