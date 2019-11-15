Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Египет поплатится за покупку российских Су-35

Египет поплатится за покупку российских Су-35
Фото: commons.wikimedia.org
США грозятся лишить Каир военной помощи за эту сделку

Власти Египта получили предупреждение от Пентагона и Госдепартамента США о введении против страны санкций в случае покупки российских истребителей Су-35.

Сделка Каира с Москвой затруднит обмен военной информацией с США  в будущем и американскую военную помощь Египту, сообщает The Wall Street Journal.

По информации источника, Пентагон также предупреждал главу ВВС Египта о нежелательности сделки. При этом, как обращает внимание издание, предупреждение из США совпало по времени с визитом в Каир главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. 

Информация о том, что Россия поставит в Египет более 20 истребителей Су-35, появилась в апреле этого года. Официально стороны не подтверждали этой сделки, напоминает РИА "Новости".

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей