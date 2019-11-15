США грозятся лишить Каир военной помощи за эту сделку

Власти Египта получили предупреждение от Пентагона и Госдепартамента США о введении против страны санкций в случае покупки российских истребителей Су-35.

Сделка Каира с Москвой затруднит обмен военной информацией с США в будущем и американскую военную помощь Египту, сообщает The Wall Street Journal.

По информации источника, Пентагон также предупреждал главу ВВС Египта о нежелательности сделки. При этом, как обращает внимание издание, предупреждение из США совпало по времени с визитом в Каир главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Информация о том, что Россия поставит в Египет более 20 истребителей Су-35, появилась в апреле этого года. Официально стороны не подтверждали этой сделки, напоминает РИА "Новости".