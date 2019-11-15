Смятый взрывной волной в лепешку автомобиль впечатлил штатовское издание

Российские испытания с имитацией ядерной взрывной волны и ее последствий достойно оценили американские журналисты. Они внимательно просмотрели репортаж телеканала "Звезда" с полигона в подмосковном 12-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны России (Сергиев Посад – 7), и пришли к выводу, что такие исследования не лишены смысла.

"В целом дискуссии о ядерном оружии и потенциале для ядерного конфликта снова вошли в моду. Одновременно это может только по-новому подчеркнуть важность испытаний уникальных и впечатляющих эффектов, которые проводят такие организации, как российский 12-й Центральный научно-исследовательский институт", – пишет The Drive.

Отметим, американское издание заинтересовалось репортажем "Звезды" с самого закрытого научно-исследовательского института ВС РФ, где изучают влияние различных поражающих факторов ядерного взрыва на технику. В материале были показаны испытания, во время которых проверялось, что "будет с легковым автомобилем при воздействии на него взрывной волны, которая эквивалентна той, что возникает при ядерном взрыве".

Как видно на кадрах, машина оказалась смятой в лепешку, а стоявший на ней телевизор разметало на маленькие кусочки. Целыми оставались лишь бронированные военные автомобили.

Имитировать действия взрывной волны ученым помогает 112-метровая ударная труба УТ-5000, диаметр которой 5 тыс мм. На одном конце трубы взрывают тротил, что создает сфокусированную ударную волну, выходящую с другой стороны.

