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Названа дата поставки Индии первого комплекта С-400

Появившаяся ранее информация о срыве сроков не подтвердилась

Первую партию зенитно-ракетных систем С-400 Москва доставит Нью-Дели через 16-18 месяцев. Об этом пишет Hindustan Times, ссылаясь на источники.

Издание напомнило, что ранее появилась информация о возможной задержке поставок. Их могли отложить до 2025 года. Однако, как выяснилось, все идет по плану.

"...с учетом уже выполненных платежей, первую систему, как ожидается, доставят через 16 – 18 месяцев", – говорится в статье.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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